Три поддельных документа изъяли на таможне за выходные

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За последние 72 часа пограничники обнаружили и изъяли два водительских удостоверения, а также румынский паспорт с признаками подделки. Инциденты зарегистрированы в пунктах пропуска “Скуляны”, “Леушены” и “Кагул”.

Первые два случая были зафиксированы при въезде в Молдову. Так, на КПП “Леушены” был остановлен 32-летний водитель, предъявивший права с признаками подделки. Житель Хынчешт рассказал, что приобрёл документ у неизвестного лица. Дальнейшие расследования показали, что настоящие водительские права были изъяты три года назад после того, как мужчину остановили пьяным за рулём.

На КПП “Скуляны” было обнаружено поддельное румынское удостоверение личности, выданное на имя жителя района Штефан-Водэ. 45-летний мужчина пытался пересечь границу в качестве пассажира рейса “Франция-Молдова”. Нарушитель признался, что “купил” документ, чтобы трудоустроиться в ЕС.

Также был задержан житель села Авдарма Комратского района, который попытался скрыть от контроля поддельные водительские права. На КПП “Кагул” в портмоне гражданина Молдовы было обнаружено водительское удостоверение с признаками подделки. Выяснилось, что 35-летний мужчина “купил” эти права ещё 10 лет назад за 170 евро.

Во всех случаях поддельные документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.