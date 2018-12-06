Три очага заражения африканской чумой свиней выявлены в Кагуле

Три очага африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в районе Кагул. Вспышки были зафиксированы в домашнем хозяйстве в селе Пайку и среди диких кабанов в селе Зырнешть. Об этом заявил начальник управления санитарно-ветеринарного надзора Молдовы Виталий Карауш.

По его словам, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов находится в процессе возвращения денежных средств по факту вспышек, которые были зарегистрированы в двух поселениях в районе Штефан-Водэ. В общей сложности будет возвращено около 566 000 леев, пишет trm.md.

В 2016 году очаги АЧС были зарегистрированы в двух населённых пунктах в районе Дондушень. Всего по стране было отмечено 46 вспышек в 14 районах. В итоге было уничтожено 633 головы домашних свиней. Нам удалось ликвидировать 25 вспышек, и с 9 октября 2018 года не было обнаружено новых случаев африканской чумы свиней, – заявил Виталий Карауш.