Три наиболее востребованных КПП будут модернизированы

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Таможенная служба начала внедрение проекта по ремонту и модернизации контрольно-пропускных пунктов “Скулены”, “Леушены-Албица” и “Джурджулешты”, которые являются наиболее востребованными таможенными постами в стране.

Проект коснётся ряда приоритетных направлений, пишет moldpres.md. В их числе: увеличение количества контрольных полос, ремонт подъездных путей, соединяющих таможенные посты с национальными автомагистралями, ремонт платформ сканирования транспортных средств, оснащение новым и эффективным контрольным оборудованием и модернизация систем освещения и сигнализации.

Кроме того, будут организованы тренинги для таможенников первой линии, которые будут изучать передовой международный опыт использования нового оборудования в процессе таможенного контроля.