Три молдавских университета организуют день открытых дверей для учащихся лицеев и колледжей

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Некоторые высшие учебные заведения Молдовы начали организовывать дни открытых дверей для учащихся лицеев и колледжей, которые хотят продолжить свое образование.

Благодаря этим мероприятиям, у будущих абитуриентов есть возможность побывать в университете, выбрать факультет и даже поприсутствовать на парах. Кроме того, они могут задать все интересующие их вопросы как преподавателям, так и нынешним студентам, передаёт diez.md.

Так, дни открытых дверей будут организованы в ближайшее время в следующих высших учебных заведениях:

Молдавский государственный университет.

Дата: 5 марта, с 11:00 до 15:00.

Место: улица Алексей Матеевич 60, IV блок.

Больше информации можно узнать здесь.

Молдавская экономическая академия.

Дата: 5 и 6 марта, с 10:00 до 13:00.

Место: улица Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 61.

Организаторы уточняют, что количество мест ограничен, поэтому предлагают заполнить заявку.

Технический университет Молдовы.

Дата: с 27 марта по 10 апреля.

Место: зависит от выбранного факультета.

Больше информации можно узнать ЗДЕСЬ.