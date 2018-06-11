Три молдавских чиновника наладили “бизнес” по продаже военных билетов

Три молдавских чиновника наладили “бизнес” по продаже военных билетов

Три государственных служащих за определённую сумму выдавали желающим военные билеты или документы, помогающие «откосить» от армии.

Согласно переданным данным, в коррупции обвиняются начальник военно-административного отдела Чекан в составе военного центра Кишинёва, старший специалист Службы мобилизации, а также врач-специалист этого же подразделения. Анткоррупционная прокуратура объявила о том, что данное дело о коррупции уже было передано в суд, пишет tv8.md.

Согласно материалам дела, трое подозреваемых были арестованы ещё в ноябре 2017 года. В результате расследования было установлено, что уполномоченные лица в Военном центре муниципия Кишинёв получали определённые суммы от граждан Молдовы взамен помощи в уклонении от военной службы. Таким образом, указанные лица организовали преступную схему, согласно которой выдавали фальшивые военные документы: военные билеты или о справки о непригодности к военной службе.

Если суд признает их виновными в активной коррупции и фальсификации документов, то подсудимым грозит штраф в размере до 400 000 леев и 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные государственные должности или выполнять определенную деятельность в течение 7-10 лет. Кроме того, они будут обязаны оплатить судебные издержки в размере 25 000 леев.

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