Три молдавских чиновника наладили “бизнес” по продаже военных билетов

Три государственных служащих за определённую сумму выдавали желающим военные билеты или документы, помогающие «откосить» от армии.

Согласно переданным данным, в коррупции обвиняются начальник военно-административного отдела Чекан в составе военного центра Кишинёва, старший специалист Службы мобилизации, а также врач-специалист этого же подразделения. Анткоррупционная прокуратура объявила о том, что данное дело о коррупции уже было передано в суд, пишет tv8.md.

Согласно материалам дела, трое подозреваемых были арестованы ещё в ноябре 2017 года. В результате расследования было установлено, что уполномоченные лица в Военном центре муниципия Кишинёв получали определённые суммы от граждан Молдовы взамен помощи в уклонении от военной службы. Таким образом, указанные лица организовали преступную схему, согласно которой выдавали фальшивые военные документы: военные билеты или о справки о непригодности к военной службе.

Если суд признает их виновными в активной коррупции и фальсификации документов, то подсудимым грозит штраф в размере до 400 000 леев и 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные государственные должности или выполнять определенную деятельность в течение 7-10 лет. Кроме того, они будут обязаны оплатить судебные издержки в размере 25 000 леев.