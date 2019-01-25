Три молдаванина получили травмы при аварии автобуса в Румынии (ВИДЕО)

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Три гражданина Молдовы получили травмы после того, как автобус, в котором они находились, угодил в кювет в Румынии.

ДТП произошло вчера, 24 января, в румынском округе Галац, передаёт protv.md. По словам пресс-секретаря Инспектората по чрезвычайным ситуациям Евгения Кирица, автобус, в котором находилось 16 граждан Молдовы, занесло, в результате чего он съехал с трассы.

– Три человека получили лёгкие травмы. Им оказали медицинскую помощь и они были доставлены в больницу, но без особых проблем, – сообщил Кирица.

По данным местной прессы, автобус зарегистрирован в Румынии, а авария произошла из-за гололёда. Пассажиры остались в ближайшей автозаправочной станции, ожидая, когда пассажироперевозчик предоставит другое транспортное средство.