Три малолетние подружки в Рыбнице попытались уйти из магазина в краденных вещах

Три малолетние подружки в Рыбнице попытались уйти из магазина в краденных вещах

Выбрав пару спортивных брюк, платье, джинсы и шорты, три приятельницы 12, 14 и 15 лет скрылись в одной примерочной.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, сорвав и сложив бирки в карман брюк, которые должна была повесить на место самая младшая, сообщницы в новых вещах попытались ускользнуть из магазина. Хитрый манёвр подружек удалось разгадать продавцу. Женщина позвонила в милицию. Злоумышленницы были задержаны на месте.

По данному факту ведётся разбирательство.

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