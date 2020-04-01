Три крупных пожара произошли в Гагаузии за последние две недели (ФОТО)

Три крупных пожара произошли в Гагаузии за последние две недели (ФОТО)

Один из них оставил без крыши над головой семью в Комрате. Инцидент произошёл 24 марта. Огонь уничтожил 80% кровли (шифер на деревянной обрешётке).

Аналогичное ЧП случилось в селе Конгаз 17 марта, передаёт gagauzinfo.md. В обоих случаях возгорание началось в районе дымохода печей.

Еще один пожар произошел 28 марта на территории частной фирмы. В складском помещении сгорели личные вещи и документация.

Причины всех инцидентов уточняются.

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