Три КПП на молдо-румынской границе будут модернизированы

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Таможенная служба запустила вчера проект по ремонту и модернизации пунктов пропуска на молдо-румынской границе “Скулень-Скулень”, “Леушень-Албица” и “Джурджулешть-Джурджулешть”.

Представители Таможенной службы Республики Молдова и Национального агентства налогового управления Румынии встретились на КПП “Скулень-Скулень”, чтобы обсудить основные действия, которые предстоит предпринять в ближайшее время. Проект, пишет moldpres.md, касается целого ряда приоритетных направлений, в том числе увеличения количества коридоров таможенного оформления, реконструкции подъездных путей к таможенным постам, восстановления платформ сканирования транспортных средств, оснащения новым и современным оборудованием, а также модернизации систем освещения и сигнализации.

Таможенный пост “Скулень” получит около 70% средств, выделенных Республике Молдова в рамках проекта. После расширения там будут действовать 16 коридоров (в настоящее время – 8). Также будут построены современные помещения, предназначенные для проверки багажа, а также помещения для лиц, ищущих убежища.

Проект продлится 36 месяцев, до 1 июля 2022 года. Выделенный бюджет составляет 5 млн евро, из которых более 3 млн евро – грант, предоставленный Молдове ЕС, и почти 2 млн евро – вклад Правительства РМ.