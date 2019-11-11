Три иностранца пытались провезти в багаже крупные партии сигарет

Три иностранца пытались провезти в багаже крупные партии сигарет

Три попытки незаконного вывоза табачных изделий были зарегистрированы вчера, 10 ноября, в Международном аэропорту Кишинёва. Иностранцы пытались провезти через молдавскую госграницу 900 пачек сигарет.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, два инцидента были зарегистрированы во время проверки багажа пассажиров рейса Кишинёв-Лондон, а третий – во время проверки багажа пассажиров рейса Кишинёв – Тель-Авив. Пограничники обнаружили чемоданы, которые были забиты сигаретами.

В связи с этим были задержаны два гражданина Великобритании и один гражданин Израиля в возрасте от 40 лет до 51 года. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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