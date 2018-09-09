Три дня назад в ДТП попал и председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан (ФОТО)

Социалист решил рассказать о случившемся только сегодня, когда странный наезд был совершен на автомобиль президента.

– Хорошо то, что хорошо кончается, даже в опасных и неприятных ситуациях. Важно, чтобы мы были целыми и невредимыми после ДТП, которые происходят, в особенности после тех, что случаются не по нашей вине. Странно, что всего три дня назад, после того, как был совершен наезд на машину, в которой я ехал по правилам вместе с водителем, в серьезное ДТП попал и президент страны. Мы не конспирологи, но понимаем, что отныне и впредь нам стоит быть более внимательными в общем и в частности. Более бдительными и с большей верой в наше дело, чтобы довести до конца все, что нам предстоит осуществить, – написал он.

Ранее было обнародовано видео с моментом наезда на автомобиль президента.