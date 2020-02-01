Три десятка свиней забили в селе Князевка из-за АЧС

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Около 30 заражённых АЧС животных были забиты в крестьянском хозяйстве в селе Князевка района Леова.

Как сообщил начальник отдела Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Максим Сырбу, 27 января поступило сообщение о гибели 6 из 34 свиней, содержавшихся в хозяйстве. Остальные 28 свиней были вскоре забиты, после чего их туши сожгли и захоронили. Была проведена дезинфекция территории крестьянского хозяйства, пишет ipn.md.

По словам Максима Сырбу, в населённом пункте введён карантин. Из села нельзя вывезти/ввезти в него свинину. Запрещено и перемещение живых свиней. Источник инфекции пока не установлен.

Африканскую чуму свиней подтвердили и у 8 кабанов в зоне природного заповедника “Pădurea Domnească”, в западной части районов Глодяны и Фалешты. Количество погибших кабанов, обнаруженных в этом заповеднике с начала текущего года, достигло 43.

24 января мёртвый кабан был обнаружен в окрестностях села Костулень района Унгены, пишет источник. Тушу сожгли и захоронили, а место обнаружения было продезинфицировано.