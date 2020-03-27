Три человека выписаны из больницы Тома Чорбэ. В их числе – беременная женщина

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Три человека были выписаны сегодня вечером из больницы имени Тома Чорбэ. Пациенты вылечились от коронавируса – повторные тесты показали отрицательный результат.

Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсети. Как отмечает источник, в числе выписанных – беременная женщина.

Напомним, сегодня стало известно, что еще 9 человек были вылечены от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших составляет 11. Еще 18 человек ждут результатов повторного теста. Если они будут отрицательными, их также выпишут.

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