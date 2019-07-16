Три человека утонули в Приднестровье в конце прошлой недели

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В прошедшие выходные трёх человек извлекли из разных водоёмов Приднестровья.

Так, в Бендерах, на улице 40 лет МССР в искусственном водоёме одного из домовладений было найдено тело 70-летнего мужчины. По словам родственников, погибший часто рыбачил в этом месте. Он имел проблемы со здоровьем. Сотрудники ведомства тщательно обследовали берег. Следов того, что мужчина пытался выбраться на сушу, не нашли.

Следующее происшествие случилось в Парканах, в районе речного порта. В милицию обратились родственники 61-летнего отца семейства. Мужчина отправился на рыбалку, два дня не отвечал на телефонные звонки. На берегу реки, в предполагаемом месте лова, были обнаружены его машина, личные вещи и мобильный телефон. Тело рыбака без признаков насильственной смерти нашли позже в стоящей на якоре резиновой лодке.

В тот же день в милицию поступило сообщение о трагедии на Кучурганском водохранилище. В Первомайске рыбаки стали свидетелями того, как в семи метрах от берега женщина упала с лодки в воду, а её спутник, бросившись за ней, стал звать на помощь. Люди поспешили к утопающим. К моменту прибытия поддержки 50-летняя пострадавшая уже наглоталась воды и потеряла сознание. Реанимационные действия, проводимые очевидцами, не увенчались успехом. Женщина скончалась. Как пояснил сожитель погибшей, она собирала рыбацкие снасти и, потеряв равновесие, упала в воду.

По всем случаям проводятся разбирательства, пишет mvdpmr.org.