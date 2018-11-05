Три человека упали с балконов в Приднестровье за три дня: два случая оказались летальными

В частности, несчастный случай произошёл в Рыбнице. В шестом часу вечера 30-летний мужчина разбился, упав с высоты 5-го этажа.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в настоящее время уже известны следующие обстоятельства трагедии. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, рыбничанин уснул. Когда проснулся, то не сумел открыть входную дверь. Его сожительница ушла, забрав с собой ключи. Не желая сидеть взаперти, мужчина привязал к батарее верёвку, перелез через перила балкона и начал спуск. Не удержавшись, сразу же упал. От полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Ещё два несчастных случая произошли в Бендерах и Тирасполе в минувшие выходные. В третьем часу ночи 3 ноября в Бендерскую городскую больницу бригада медиков доставила 34-летнюю местную жительницу. Врачи диагностировали у неё травму головы, множественные ушибы и перелом левой руки. В ходе разбирательства стало известно, что пострадавшая выпрыгнула с балкона 2-го этажа дома на улице Ленина. Оставшись одна в квартире сожителя, женщина не пожелала сидеть в четырёх стенах и «отправилась на поиски» отлучившегося возлюбленного. Пациентка проходит курс лечения в травматологическом отделении.

В седьмом часу утра 4 ноября свела счёты с жизнью злоупотреблявшая спиртным жительница Тирасполя. Она выпрыгнула с балкона своей квартиры на 4-ом этаже дома по улице Карла Либкнехта. От полученных травм скончалась.

По всем фактам проводятся проверки.