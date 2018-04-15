Три человека пострадали в серьезной аварии в пригороде Кишинева (ФОТО)

Три человека пострадали в серьезной аварии в пригороде Кишинева (ФОТО)

Три человека были ранены и госпитализированы после того, как машина, в которой они находились, попала в ДТП. Инцидент произошел сегодня на выезде из села Чореску. 

По словам очевидцев, столкнулись две машины, одна из которых ехала из Чореску, а вторая – из Новых Гоян. Последний стал виновником аварии, поскольку он не уступил дорогу первому автовладельцу, передвигавшемуся согласно правилам, однако превысившему скорость.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия, после чего доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Dima Iachimov

 

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