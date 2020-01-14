Три человека пострадали в ДТП в Гагаузии

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Три человека пострадали в аварии на территории Гагаузии. Инцидент произошёл утром 13 января на трассе, связывающей Чадыр-Лунгу и село Томай.

Как пишет gagauzinfo.md, авария произошла по вине 25-летней жительницы села Баурчи, которая не справилась с управлением BMW. Машину развернуло и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с идущим навстречу Mercedes Sprinter.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса: он получил перелом ноги. Также в больницу попали водитель BMW с травмой позвоночника и 42-летняя пассажир легкового автомобиля. Последняя получила перелом руки.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.