Три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии после страшной аварии в Хынчештском районе

Три человека госпитализированы в тяжёлом состоянии после страшной аварии в Хынчештском районе

Серьёзное ДТП произошло вчера вечером вблизи населённого пункта Логэнешть Хынчештского района, где столкнулись два автомобиля.

В результате аварии три человека из автомобилей Toyota и Renault были госпитализированы в районную больницу Хынчешт с травмами различной степени тяжести. Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения и не подлежат ремонту, пишет zugo.md.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, звонок в службу 112 поступил в 17.25, после чего на место происшествия прибыл экипаж спасателей, который провёл операцию по высвобождению пострадавшего из повреждённого автомобиля.

Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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