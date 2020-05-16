Три часа в страхе: в Вадул-луй-Водэ вор грабил дом на глазах у жертвы (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в ночь на 10 мая. В дом 78-летней жительницы Вадул-луй-Водэ проник вор.

Увидев хозяйку, он пригрозил ей, после чего на её же глазах стал собирать все предметы, которые представляют собой какую-либо ценность. Старушка уловила подходящий момент и позвонила соседу, который в свою очередь вызвал полицию. Однако грабителю удалось скрыться с золотыми украшениями жертвы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Спустя несколько дней правоохранители установили личность преступника и задержали его. 40-летний житель Калараша признал свою вину. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 30 дней. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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