Три автомобиля стали участниками аварии в Гагаузии

Сразу три легковых автомобиля стали участниками ДТП на дороге между селом Конгаз и коммуной Светлый. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 9 июня.
Как пишет gagauzinfo.md, один из автомобилей занесло на мокрой дороге, в результате чего он оказался в кювете. Во время создавшейся аварийной ситуации в ДТП попали два других автомобиля.
Пострадавших в аварии нет. Повреждения получили только транспортные средства, пишет источник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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