Три автомобиля стали участниками аварии в Гагаузии

0

Сразу три легковых автомобиля стали участниками ДТП на дороге между селом Конгаз и коммуной Светлый. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 9 июня.

Как пишет gagauzinfo.md, один из автомобилей занесло на мокрой дороге, в результате чего он оказался в кювете. Во время создавшейся аварийной ситуации в ДТП попали два других автомобиля.

Пострадавших в аварии нет. Повреждения получили только транспортные средства, пишет источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.