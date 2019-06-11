Три автомобиля стали участниками аварии в Гагаузии

Три автомобиля стали участниками аварии в Гагаузии

Сразу три легковых автомобиля стали участниками ДТП на дороге между селом Конгаз и коммуной Светлый. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 9 июня.

Как пишет gagauzinfo.md, один из автомобилей занесло на мокрой дороге, в результате чего он оказался в кювете. Во время создавшейся аварийной ситуации в ДТП попали два других автомобиля.

Пострадавших в аварии нет. Повреждения получили только транспортные средства, пишет источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md