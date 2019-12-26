Тревожные данные: за последние сутки в стране произошло 15 ДТП, в которых скончались три человека

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По данным полиции, за последние 24 часа в Молдове произошло 15 ДТП, в результате которых три человека скончались, а ещё 17 получили травмы различной степени тяжести.

Три женщины скончались, а один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. Все они попали под колёса автомобилей, когда переходили проезжую часть. Первый инцидент произошёл вчера утром на трассе R-6 в селе Чокылтяны Оргеевского района. 64-летняя женщина скончалась после того, как на «зебре» её сбил автомобиль.

Второе ДТП произошло на трассе Бельцы-Флорешты, вблизи города Бируинца. Автомобиль марки «BMW 520» сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Также вчера, 25 декабря, скончалась 47-летняя женщина, которая попала под колёса автомобиля марки «Audi 80». Машиной управлял пьяный мужчина. ДТП произошло в селе Иезэрений Векь Сынжерейского района.

В то же время 12-летний подросток из Единецкого района находится в больнице Бричан в тяжёлом состоянии. Мальчика сбил автомобиль марки «VW Caddy», когда он вместе с двумя приятелями шёл по обочине дороги. Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и ехал на высокой скорости.