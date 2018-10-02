Тревожные данные: более половины молдавских подростков начинают употреблять алкоголь с 13 лет

Более половины подростков Молдовы употребляют алкоголь с 13 лет или даже раньше. Об этом говорится в сообщении Национального агентства общественного здравоохранения, цитируемого moldpres.md.

Как отмечает источник, наиболее уязвимы к воздействию алкоголя подростки, особенно до 15 лет. В Молдове, по данным исследования, половина учеников 8-х и 9-х классов употребляла алкоголь в течение последних 30 дней, почти 8% из них получили отравления в результате чрезмерного потребления алкогольных напитков.

Врачи предупреждают, что помимо зависимости, алкоголь существенно влияет на здоровье населения, провоцируя более 200 заболеваний и состояний, и является основным фактором риска развития нервно-психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза печени, рака. По некоторым оценкам, ежегодно около 3,3 млн человек во всем мире умирают от потребления алкоголя, четверть из них – молодежь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, регионом с самым высоким потреблением алкоголя в мире является Европейский союз, где пятая часть населения старше 15 лет потребляет алкоголь, иногда в большом количестве.

Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире: она занимает третье место после Литвы и Беларуси. В 2015 году потребление крепких напитков составляло 15,1 литра алкоголя на душу населения старше 15 лет.