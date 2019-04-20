В результате ДТП пострадало около 30-и детей: НИП призывает использовать детские автокресла (ВИДЕО)

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За первые три месяца текущего года в стране произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые были в качестве пассажиров. В результате этих аварий, 29 несовершеннолетних получили различные травмы, а один ребёнок скончался.

Последнее ДТП с участием детей произошло в четверг, 18 апреля, в столичном секторе Чеканы. В результате этой аварии пострадали дети в возрасте от 1 до 3 лет, пишет publika.md.

Такие данные были представлены Национальным инспекторатом патрулирования. Полицейские призывают родителей не перевозить детей без ремня безопасности или в отсутствии детского кресла.