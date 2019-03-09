Тревожные цифры: в Румынии подтверждено 111 новых случаев кори

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111 новых случаев кори было подтверждено за последнюю неделю в 20-и округах соседней страны и в Бухаресте. Таким образом, общее число заболевших превышает 16 тысяч. Было зафиксировано и 62 летальных случая от осложнений этого вируса.

Самое большое количество случаев кори было зарегистрировано за последнюю неделю в округе Яссы (17), за ним идёт Бихор (16) и Прахова (14), пишет publika.md. Кроме этого, случаи кори регистрировались в Салаш, Телеорман, Нямц и Сучава. Чаще всего причиной проявления вируса становился отказ от вакцинирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году вирус кори поразил около 307 тысяч человек. Самые большие показатели регистрировались в Филиппинах, Бразилии и Украине. В нашей стране в прошлом году было зафиксировано 307 случаев кори.