Тревожные цифры: в Румынии подтверждено 111 новых случаев кори

Тревожные цифры: в Румынии подтверждено 111 новых случаев кори

111 новых случаев кори было подтверждено за последнюю неделю в 20-и округах соседней страны и в Бухаресте. Таким образом, общее число заболевших превышает 16 тысяч. Было зафиксировано и 62 летальных случая от осложнений этого вируса.

Самое большое количество случаев кори было зарегистрировано за последнюю неделю в округе Яссы (17), за ним идёт Бихор (16) и Прахова (14), пишет publika.md. Кроме этого, случаи кори регистрировались в Салаш, Телеорман, Нямц и Сучава. Чаще всего причиной проявления вируса становился отказ от вакцинирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году вирус кори поразил около 307 тысяч человек. Самые большие показатели регистрировались в Филиппинах, Бразилии и Украине. В нашей стране в прошлом году было зафиксировано 307 случаев кори.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md