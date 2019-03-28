Тревожные цифры: в результате несчастных случаев на производстве в 2018 году скончались 68 человек

0

Сфера охраны труда требует особого внимания, так как статистика в этой области показывает тревожные цифры. Так, в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве скончались 68 человек.

Как сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, в 2017 году на рабочих местах произошло 369 несчастных случаев, 57 из которых – со смертельным исходом. В 2018 году было зарегистрировано 423 несчастных случая на рабочем месте (на 54 больше), 63 из них – со смертельным исходом, в результате которых погибли 68 человек. Кроме этого, в 2018 году было зарегистрировано 19 серьёзных ЧП на рабочем месте, при которых пострадал 21 человек. С начала 2019 года и до середины марта был зарегистрирован 91 несчастный случай на работе, 16 из них – со смертельным исходом, 10 – серьёзных, ещё 65 связаны с временной нетрудоспособностью.

Учитывая это, Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком информирует работодателей об обязательствах перед своими работниками в области безопасности и гигиены труда, а также о положениях нормативных актов касательно соблюдения вертикального и горизонтального законодательства в сфере деятельности. В связи с этим в течение второго квартала 2019 года будет проведена кампания, в рамках которой состоятся консультативные визиты к экономическим агентам, в торговые центры, производственные предприятия, а также будут организованы круглые столы с участием ответственных лиц, сотрудников, представителей местных властей и т.д.