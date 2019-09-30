Тревожные цифры: С начала текущего года в Молдове от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 21 000 человек

Тревожные цифры: С начала текущего года в Молдове от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 21 000 человек

В Республике Молдова сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности. Так, в первом полугодии из-за болезней системы кровообращения в нашей стране скончались 21 603 человека.

Согласно статистическим данным, в течение 2019 года от ишемических болезней скончались более 11 000 жителей нашей страны, от цереброваскулярных заболеваний – более 5 000 человек. Острый инфаркт миокарда унёс жизни около 2 000 человек, а гипертоническая болезнь – более 2 000, передаёт unimedia.info.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности не только в нашей стране (58%), но и во всём мире. Эти заболевания ежегодно уносят жизни около 17,9 млн людей. Предполагается, что к 2030 году эта цифра достигнет 23 млн.

 

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