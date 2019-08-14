Тревожные цифры: с начала года в Молдове произошло 239 несчастных случаев на производстве

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С начала текущего года и до 1 августа в Молдове было зарегистрировано 239 несчастных случаев на производстве, в результате которых пострадали 212 человек, а 33 – погибли. Такие данные предоставила Государственная инспекция труда.

Инспекторы провели исследование, в результате чего было установлено, что с начала текущего года было зафиксировано следующее:

23 смертельных случая, 10 из которых произошли на производстве, ещё 10 – вне производства, и 3 несчастных случая, которые не попадают под действие Положения о порядке расследования несчастных случаев на производстве;

20 тяжёлых несчастных случаев, 11 из которых – несчастные случаи на производстве, 7 – с временной утратой трудоспособности, 1 – вне производства, и 1 несчастный случай, который не попадает под действие Положения о порядке расследования несчастных случаев на производстве.

Кроме этого, комиссии предприятий исследовали 179 несчастных случаев с временной утратой трудоспособности, в результате которых пострадали 184 человека, передаёт bizlaw.md. С начала августа в процессе изучения находятся 17 несчастных случаев, 10 из которых со смертельным исходом, в которых скончались 10 человек. Они были распределены следующим образом:

Агентство по безопасности пищевых продуктов – 4 смертельных и 2 тяжких;

Агентство по техническому надзору – 5 смертельных и 2 тяжких;

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком – 1 смертельный.