Тревожные цифры: с начала года в Кишинёве сотни человек подверглись нападениям бродячих собак

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Более 900 человек подверглись нападениям бродячих собак с начала этого года, двое из них были заражены боррелиозом. На прошлой неделе было зарегистрировано 75 новых случаев. Среди пострадавших – 22 ребёнка. Такие данные предоставил Центр общественного здоровья.

В муниципальное предприятие “Autosalubritate” ежедневно поступают десятки запросов на отлов собак. Так как в Молдове нет специализированной службы, этим занимается предприятие по вывозу мусора, передаёт tv8.md. Исполняющий обязанности директора “Autosalubritate” Евгений Аксеньев утверждает, что возможности содержания собак на территории некрополя ограничены, так как он способен вместить до 300 животных, а сейчас там находятся 292 собаки.

Стоит отметить, что в течение этого года было отловлено более 2 200 собак, половина из них были стерилизованы.