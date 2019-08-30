Тревожные цифры: с начала года в авариях погибли 11 детей, а 228 – получили травмы (ВИДЕО)

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Национальный инспекторат патрулирования напоминает, что с понедельника, 2 сентября, на улицах столицы заметно увеличится количество пешеходов и автомобилистов: некоторые будут торопиться в школу, некоторые – в детский сад. В связи с этим участникам дорожного движения придётся проявлять больше внимания и терпения.

Согласно данным Национального инспектората патрулирования, за первые 7 месяцев текущего года на дорогах страны произошло 261 ДТП с участием детей, в результате которых 11 детей погибли, а 228 – получили травмы различной степени тяжести. НИП напоминает, что с начала учебного года детей на улицах столицы станет намного больше, поэтому патрульные призывают ставить жизнь детей на первый план, так как они ещё не могут о себе позаботиться сами.

Полицейские призывают родителей быть хорошим примером для своих детей и чаще говорить с ними о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.