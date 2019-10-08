Тревожные цифры: около 4 тысяч пьяных водителей были задержаны за 9 месяцев в Молдове (ВИДЕО)

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За 9 месяцев текущего года патрульные поймали 3 751 водителя, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Безответственность, равнодушие и нарушение закона теми, кто ставит под угрозу жизнь граждан, привело к тому, что 30 человек погибли, а 134 остались с травмами на всю жизнь в результате 117 аварий.

По данным пресс-службы Национального инспектората патрулирования, некоторые водители игнорируют информационные кампании, операции и даже санкции, которые применяют правоохранители, и продолжают каждую секунду нарушать ПДД.

В связи с этим НИП призывает всех автовладельцев соблюдать правила дорожного движения, не пить за рулём и начать учиться на чужих ошибках, так как по вине безответственных водителей гибнут невинные люди.