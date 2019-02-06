Тревожные цифры: число скончавшихся от гриппа в Румынии достигло 89 человек

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Власти соседней нам Румынии бьют тревогу, так как число случаев смерти от вируса гриппа достигло уже 89. В стране объявлена эпидемия.

По данным Национального института общественного здоровья Румынии, в последние дни от вируса гриппа скончались ещё два человека. Так, 94-летняя старушка из Бухареста умерла 3 февраля. У неё было подтверждено присутствие вируса гриппа типа А подтипа H3. Жертва страдала и другими заболеваниями.

А 51-летний мужчина из округа Прахова скончался из-за вируса гриппа типа А подтипа H1. Мужчина не получил вовремя медицинское лечение, в результате чего скончался 5 февраля.

По данным Национального института общественного здоровья Румынии, погибшие не получили вакцину от вируса гриппа. Тем временем в Молдове от осложнений, вызванных вирусом, скончались уже 13 человек.