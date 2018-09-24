Тревожные цифры: число детей-бродяг в Кишинёве возросло более чем в два раза

На данный момент по улицам столицы бродяжничают более 100 несовершеннолетних, тогда как в прошлом году их количество составляло около 40.

В последнее время проблема бродяжничества среди детей, не достигших совершеннолетия, значительно усугубилась, пишет protv.md. Об этом свидетельствуют данные Управления защиты прав ребёнка, согласно которым на данный момент в столице проживают около 100 бездомных детей. Многие из них остались без присмотра после того, как их родители уехали за границу.

– Мы проводим рейды. Проблема заключается в том, что они сбегают из центров пребывания, возвращаясь на улицу и скитаясь по районам, – отмечает глава Управления защиты прав ребёнка Лучия Качук.

Муниципальные власти в свою очередь заявляют, что они не справляются с большим количеством детей-бродяг и попрошаек. Временно исполняющий обязанности генпримара Руслан Кодряну призвал ответственных лиц ускорить процесс открытия муниципального центра, в котором дети улиц смогли бы получить соответствующий уход.