Тревожные цифры: более 1 400 пьяных водителей были пойманы патрульными за лето (ВИДЕО)

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За три месяца лета сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) поймали более 1 400 водителей, которые сели за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что патрульные ежедневно следят за дорожным движением в стране, некоторые безответственные водители испытывают свою удачу, садясь за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. Таким образом, в период с июня по август НИП зарегистрировал 47 аварий, произошедших по вине пьяных водителей. В результате этих ДТП 8 человек скончались, ещё 55 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме этого, по данным пресс-служба НИП, за всё лето на территории страны было задокументировано более 1 400 пьяных водителей, 1 000 из них находились в сильном алкогольном опьянении, поэтому в их отношении были возбуждены уголовные дела.

Согласно статистическим данным, чаще всего за руль в нетрезвом состоянии садятся водители в возрасте от 31 до 64 лет.