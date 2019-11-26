Тревожные цифры: 500 женщин и почти 70 детей стали жертвами преступлений с начала года

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По данным полиции, с начала текущего года жертвами преступлений стали 555 женщин и 152 мужчин, а также дети – 55 девочек и 13 мальчиков.

Согласно представленным в официальном отчете данным, 7 женщин подверглись физическому насилию, повлекшему за собой смерть. В целях обеспечения защиты жертв домашнего насилия в течение года полиция выдала 3 255 незамедлительных ограничительных предписаний. В то же время правоохранительные органы осуществляли надзор по 435 предписаниям о защите, выданным судебными инстанциями.

За отчётный период было зарегистрировано 1 632 преступления, касающихся посягательства на семейные ценности, 772 из которых были рассмотрены в соответствии с Уголовным кодексом, а 851 – в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Агрессорами были 624 мужчин и 83 женщины.

За нарушение незамедлительных ограничительных предписаний 234 человека получили санкции в соответствии с Кодексом о правонарушениях, а за нарушение предписаний о защите возбудили 233 уголовных дел.