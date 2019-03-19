Тревожная статистка: жертв сексуального насилия становится всё больше

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49-летний житель Криулян был приговорен к 15 годам тюремного заключения за сексуальные действия, совершённые в отношении 5-летнего ребёнка. Удалось доказать, что в период с 2017 по 2018 годы ответчик совершал действия сексуального характера в отношении дочери соседей, с которыми проживал в одном дворе.

Таким образом, в течение примерно года путём физического и психического давления обвиняемый подвергал несовершеннолетнюю сексуальному насилию, пока мать жертвы работала в саду. Всё прояснилось после того, как ребёнок рассказал о произошедшем своему воспитателю. Женщина обратилась в полицию, и вскоре агрессора задержали.

Обвиняемый не признал свою вину. Помимо тюремного срока, подсудимый был вынужден выплатить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб.

После того, как дело было предано огласке, ещё одна девушка заявила, что, будучи несовершеннолетней, подверглась сексуальному насилию со стороны задержанного. Обстоятельства этого дела расследуются отдельно.

Также Унгенский районный суд приговорил к 11 годам тюремного заключения молодого человека за сексуальное насилие, совершённое в отношении своей матери.

Согласно статистике, в течение прошлого года в стране было совершено 611 преступлений, связанных с действиями сексуального характера. 115 обвиняемых были приговорены к заключению. В настоящее время за подобные преступления в пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание 1 899 человек или каждый пятый осуждённый.