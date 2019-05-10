Тревожная статистика: в первом квартале года из дома сбежали более 200 детей

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224 несовершеннолетних сбежали из дома или центров временного размещения за первые три месяца текущего года. Это на 13% больше, чем за тот же период 2018-го.

Согласно данным Генерального инспектората полиции, более 50% сбежавших из дома – подростки 14-15 лет. 42% сбежавших – дети младше 13 лет, остальные – подростки 16-17 лет. 115 сделали это впервые, 108 несовершеннолетних ранее уже предпринимали подобные попытки, пишет publika.md. Примечательно, что 123 из них были из сельских местностей, остальные – из городов.

По словам специалистов, чаще всего побег совершают несовершеннолетние, которые не хотят находиться под родительским контролем. Некоторые жалуются, что родители, наоборот, за ними не следят, но есть и те, кто сбегают от напряжённых отношений в семье.

Большинство сбежавших несовершеннолетних происходят из социально уязвимых семей. По данным полиции, местонахождение подавляющей части из них удаётся установить менее чем за 24 часа.