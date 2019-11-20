Тревожная статистика: в Молдове рождается всё меньше детей, а число преступлений против несовершеннолетних растёт

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Год за годом в Молдове рождается всё меньше и меньше детей. Так, по данным Национального бюро статистики, в прошлом году было зарегистрировано 32 600 новорожденных, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости выше в сельской местности, чем в городской среде.

В то же время число преступлений против несовершеннолетних растёт. Так, в 2018 году было совершено около 1 500 преступлений против несовершеннолетних, что на 33,8% больше по сравнению с 2014 годом. Так, на каждые 100 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет приходится 224 преступления.

Данные Национального бюро статистики показывают, что в 2018 году из общего числа рожденных детей 51,7% – мальчики, соотношение полов составляет 107 мальчиков на 100 девочек. Что касается веса новорожденных, то около 94,2% детей родились с весом более 2 500 гр. Кроме этого, согласно статистическим данным, большинство малышей родились после 35-ой недели беременности, передаёт tv8.md.

Средний возраст первородящих женщин в Молдове составляет 25 лет. Как правило, женщины из сёл становятся мамами в более раннем возрасте, в среднем в 23 года, а женщины из городов – в 26 лет.