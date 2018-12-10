Тревожная статистика НИП за выходные дни: 18 ДТП, 4 погибших, 23 раненых

В период с 7 по 9 декабря сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушений ПДД и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, за указанный период сотрудники Нацинспектората патрулирования зарегистрировали более 1 300 нарушений ПДД, среди которых:

– 566 нарушений скоростного режима;

– 41 водитель сел за руль без водительского удостоверения;

– 23 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие выходные на дорогах страны произошло 18 серьёзных ДТП, в результате которых скончались 4 человека, а ещё 23 были ранены. Сотрудники НИП призывают водителей быть осторожными на дорогах.

Напомним, что в ночь на 9 декабря на улице Чуфля произошла страшная авария, в результате которой погибли 2 человека. Момент смертельного ДТП попал на камеры видеонаблюдения.