Тревожная статистика НИП за выходные дни: 18 ДТП, 4 погибших, 23 раненых

Тревожная статистика НИП за выходные дни: 18 ДТП, 4 погибших, 23 раненых

В период с 7 по 9 декабря сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушений ПДД и обеспечения безопасности дорожного движения. 

Так, за указанный период сотрудники Нацинспектората патрулирования зарегистрировали более 1 300 нарушений ПДД, среди которых:

– 566 нарушений скоростного режима;

– 41 водитель сел за руль без водительского удостоверения;

– 23 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие выходные на дорогах страны произошло 18 серьёзных ДТП, в результате которых скончались 4 человека, а ещё 23 были ранены. Сотрудники НИП призывают водителей быть осторожными на дорогах.

Напомним, что в ночь на 9 декабря на улице Чуфля произошла страшная авария, в результате которой погибли 2 человека. Момент смертельного ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

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