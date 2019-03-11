Тревожная статистика НИП за выходные: 14 серьёзных ДТП, 3 погибших и более 20 раненых

0

В период с 8 по 11 марта сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушений ПДД и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, за указанный период сотрудники Нацинспектората патрулирования зарегистрировали более 944 нарушений ПДД, среди которых:

612 нарушений скоростного режима;

41 нарушение требований, предписанных дорожными знаками;

30 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие выходные на дорогах страны произошло 14 серьёзных ДТП, в результате которых скончались 3 человека, а ещё 21 был ранен. Сотрудники НИП призывают водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД.