Тревожная статистика: Каждый четвёртый житель Молдовы курит

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В Республике Молдова доля курильщиков среди взрослого населения составляет 25,3%, из них 5,6% женщины. Средний возраст начала курения составил 17 лет. Данные обнародованы Национальным агентством общественного здравоохранения в контексте Национального дня отказа от курения.

Руководитель пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор отметила, что курение повышает риск смерти от рака легких, ишемической болезни сердца, хронических обструктивных заболеваний легких, цереброваскулярных заболеваний. Также курение серьезно влияет на беременных женщин, вызывая преждевременные роды, а также синдром внезапной смерти у новорожденных. Кроме того, потребление табака влечет за собой огромные затраты для национальной экономики за счет увеличения расходов на здравоохранение и снижения производительности труда населения, которые составляют в Республике Молдова примерно 1 млрд 830 млн леев в год.

Ежегодно в третий четверг ноября, по инициативе Национального координационного совета по контролю над табаком, в Республике Молдова отмечается Национальный день отказа от курения. Его цель – повышение уровня осведомленности среди населения, в том числе курильщиков о вредном воздействии активного и пассивного курения, а также поощрение отказа от него в любой форме.

Стоит отметить, что для желающих бросить курить при Республиканском наркологическом диспансере в 2017 году была создана «зеленая линия» помощи, чтобы получить консультацию о том, как избавиться от вредной привычки – 080010001. В прошлом году по этому номеру позвонили почти 500 человек. Из них получили лечение и отказались от курения 305 человек.