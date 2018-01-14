Тревожная статистика: каждая четвертая женщина в Молдове за 10 лет не родила ни одного ребенка

Согласно данным переписи населения 2014 года, рождаемость в Республике Молдова неуклонно снижается.

Из общего числа женщин в возрасте 15 лет и старше, которые указали количество живых новорожденных, каждая четвертая женщина не родила ни одного ребенка, 22,5% женщин родили 1 ребенка, 32,6% – 2 детей, 13,2% женщин – 3 детей, 4,1% женщин – 4 детей и 3,3% женщин родили 5 и более детей, пишет tv8.md.

По сравнению с переписью 2004 года, доля женщин, родивших 1 или 2 детей, увеличилась примерно на 2%, а доля женщин, родивших 4-5 или более детей, уменьшилась на 0,7% и 2,1%.

Среднее число рожденных живыми детей на 1000 женщин уменьшилось с 1720 в 2004 году до 1630 в 2014 году. Это снижение более выражено в сельских районах, при этом среднее число рожденных живыми детей на 1000 женщин сократилось на 11,4% по сравнению с 2004 годом в сельской местности, тогда как в городской местности увеличилось на 3,5%.