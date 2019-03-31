Тревожная статистика: число аварий с участием мотоциклов растет

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За последние два года количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов возросло. В прошлом году 21 человек погиб в подобных авариях, а 165 получили травмы различной степени. В связи с потеплением, когда на трассах начинают появляться все больше мотоциклов, полиция считает необходимым обратить внимание на следующее.

– Мотоциклисты должны осознавать то, что если они не соблюдают правила движения, они подвергают себя очень большому риску. И это может привести к очень тяжелым последствиям: травмированные люди, а также к более тяжелым результатам – погибшие водители и другие невиновные люди, – отметила для IPN сотрудник пресс-службы Национального инспектората патрулирования Наталья Головко.

Ведомство напоминает об обязанности носить защитный шлем, не двигаться на высокой скорости и не садиться за руль в пьяном виде. Мотоциклистам рекомендуется ездить с постоянно включенными фарами и по той колее, где водителям легче замечать их в зеркалах. Повышенное внимание следует обращать при мокрой проезжей части дороги, если на дороге песок, гравий, ямы и другие поверхностные дорожные препятствия, которые могут серьезно повлиять на скольжение колес, ведя к авариям.

На поворотах мотоциклисты должны двигаться с умеренной скоростью и стараться всегда иметь визуальный контакт с водителями, которые могут перерезать им движение. Мотоциклистам рекомендуется пользоваться защитной экипировкой, а в условиях ограниченной видимости следует обязательно носить флуоресцирующие отражатели.

Чрезмерная самоуверенность в собственных силах, незнание технических особенностей мотоцикла, неопытность вождения, агрессивное вождение и вождение в состоянии алкогольного опьянения представляют собой факторы, которые повышают риск дорожно-транспортных происшествий, отмечают специалисты.