Тревожная статистика: более 2500 нарушений ПДД, 32 аварии, погибший и травмированные

Тревожная статистика: более 2500 нарушений ПДД, 32 аварии, погибший и травмированные

В период с 11 по 14 октября на дорогах страны было зарегистрировано более 2500 нарушений ПДД. 1513 водителей превысили максимально допустимую скорость движения. 

Еще 81 сели за руль, будучи пьяными, и были отстранены от вождения, у 35 не было водительских прав, а 260 не учли дорожные знаки. В результате на всей территории страны за указанный период произошло 32 ДТП, в которых скончался 1 человек, а еще 41 получили травмы различной степени тяжести.

НИП продолжает призывать водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

 

 

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