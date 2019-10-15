Тревожная статистика: более 2500 нарушений ПДД, 32 аварии, погибший и травмированные

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В период с 11 по 14 октября на дорогах страны было зарегистрировано более 2500 нарушений ПДД. 1513 водителей превысили максимально допустимую скорость движения.

Еще 81 сели за руль, будучи пьяными, и были отстранены от вождения, у 35 не было водительских прав, а 260 не учли дорожные знаки. В результате на всей территории страны за указанный период произошло 32 ДТП, в которых скончался 1 человек, а еще 41 получили травмы различной степени тяжести.

НИП продолжает призывать водителей строго соблюдать правила дорожного движения.