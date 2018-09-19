Тревожная ситуация в стране в связи с африканской чумой свиней: вирус активно распространяется

Тревожная ситуация в стране в связи с африканской чумой свиней: вирус активно распространяется

За последние 10 дней было обнаружено и подтверждено 17 очагов АЧС, а также найдено много трупов диких кабанов, которые являются источником вируса.

Основными способами распространения вируса являются больные дикие кабаны, а также фуражное зерно. Риск возрастает в связи с тем, что сейчас ведется сбор урожая зерна. Особенно активно вирус множится в Кагульском и Штефан-водском районах, пишет unimedia.info.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям говорилось о реализации плана, который включит в себя более 20 мер по борьбе с распространением вируса.

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