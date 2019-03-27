Тревожная ситуация в Молдове: около 3 тысяч врачей ушли из системы здравоохранения всего за один год (DOC)

0

В нашей стране сложилась тревожная ситуация в системе здравоохранения. В 2018 году из медицинскую сферу покинуло около 3 000 врачей важных специальностей.

По крайней мере, такие данные отражены в отчёте министерства здравоохранения с предварительными показателями деятельности медико-санитарных учреждений в 2017-2018 годах. Лидерами среди покинувших медицинскую сферу являются врачи-терапевты. В 2017 году в Молдове числилось 2 392 врача-терапевта, а на сегодняшний день их стало меньше на 528 (1 864). Также из системы здравоохранения ушли:

63 педиатра: с 469 до 406;

104 акушера-гинеколога: с 628 до 525;

86 офтальмологов (или 40% из общего числа специалистов этого профиля): с 227 до 141;

96 неврологов: с 366 до 270;

66 рентгенологов: с 245 до 179;

42 семейных врачей: с 1 630 до 1 588;

207 врачей Службы государственного надзора за общественным здоровьем (приблизительно половина всех работников службы): с 580 до 373.

По словам доктора медицины Аллы Нимеренко, массово уходят из системы даже врачи топовых специальностей, таких как акушерство и имажистика. В предыдущие года общее число врачей, ушедших из системы здравоохранения, держалось на одном уровне, достигая максимума, отмеченного в 2013 году. Врачи некоторых специальностей массово уходили из системы, но стабильность сохранялась в других направлениях, пишет unimedia.info.

– Это является результатом ряда событий, происходящих на уровне руководства системы здравоохранения, в том числе и политики, направленные только на молодых специалистов. Поздравляем реформаторов с “успешным” введением политик в области здравоохранения. Вы сделали даже большее, чем могли бы, – отметила международный эксперт в системе здравоохранения.