Тревожная ситуация: специалисты нашли в продаже фрукты и овощи с высоким содержанием нитратов

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Специалисты Национального центра защиты прав потребителя провели ряд проверок, в результате чего нашли овощи и фрукты с высоким содержанием нитратов. Не соответствовали нормам нектарины, лук, арбузы, дыни и виноград.

Несмотря на то, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждало о том, что в этом году планируется отобрать 272 пробы фруктов и овощей, чтобы проверить уровень содержания нитратов, ситуация на рынке – катастрофическая. В результате обычной проверки с использованием нитратомера были выявлены ужасающие цифры, сообщает пресс-служба Национального центра защиты прав потребителя. Так, уровень нитратов некоторых фруктов и овощей в разы превышал норму.

Содержание нитратов зависит от органа растения. Наибольшее их количество содержится в стеблях и листьях, меньше – во фруктах и семенах. Таким образом, растения, потребляемые полностью (с корнем, стеблем и листьями), более опасны, чем сами плоды. Было также установлено, что продукты растительного происхождения, выращенные в теплицах, содержат большее количество нитратов.