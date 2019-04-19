Тревога в столичном лицее: учащихся эвакуировали из-за короткого замыкания

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Сегодня утром в столичном лицее им. Натальи Георгиу произошло короткое замыкание. Все учащиеся были в срочном порядке эвакуированы.

Информацию подтвердила сотрудник пресс-службы ГИЧС Лилиана Пушкашу. По предварительным данным, короткое замыкание произошло в школьной столовой, пишет trm.md. Дым быстро распространился по первому этажу учебного заведения.

По словам Пушкашу, никто из детей не пострадал. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.