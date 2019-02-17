Тревога в столице: неизвестные сообщили о заложенной в казино на Ботанике бомбе

Тревога в столице: неизвестные сообщили о заложенной в казино на Ботанике бомбе

Звонок в полицию о якобы заложенном в здании казино на Ботанике взрывном устройстве поступил вчера после 21.00. 

Зону оцепили полицейские. На место происшествия прибыли саперы и спасатели, а посетителей заведения эвакуировали. После двух часов поисков было установлено, что тревога оказалась ложной, пишет publika.md.

Полицейские говорят, что по номеру 112 позвонили с общественного телефона, а сам звонок был записан. Автора ложного сообщения установить пока не удалось.

Виновному грозит уголовное дело. Стоит отметить, что 23 января неизвестные сообщили о заложенной бомбе в этом же казино. Тогда звонок также был ложным.

 

 

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