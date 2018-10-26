Тревога в поезде Москва-Кишинев: мужчина с психическими отклонениями сообщил о заложенной в вагоне бомбе

Неудачной выдалась поездка для десятков пассажиров поезда Москва-Кишинев. 70 человек пришлось срочно эвакуировать после того, как неизвестный сообщил о заложенной в одном из вагонов бомбе.

Инцидент произошел вблизи села Пырлица Унгенского района около 17.00. Поезд возвращался из Москвы и должен был прибыть в Кишинев в 19.30. После того, как их эвакуировали, некоторые пассажиры продолжили путь на других транспортных средствах.

По словам представителей ЖДП, инцидент внес изменения в расписание многих рейсов. Ущерб только предстоит оценить.

Тем временем, выяснилось, что тревога оказалась ложной. Полиции удалось установить и автора звонка: им оказался 56-летний мужчина с психическими отклонениями из Стрэшен. Ему грозит штраф до 42,5 тысяч леев, пишет publika.md.