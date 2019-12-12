Тревога в ночном клубе Кишинёва: пожарные провели учебную эвакуацию людей (ФОТО)

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В ночь на 12 декабря Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям провёл масштабные тактические учения в ночном клубе, расположенном на бульваре Дачия, 27.

По данным пресс-службы ГИЧС, звонок поступил в 00.24. Согласно полученным данным, в ночном клубе произошло “возгорание, в помещении находятся много людей”. На место происшествия были направлены все спасательные службы. Задачи сотрудников ГИЧС заключались в оценке ситуации, эвакуации и спасении людей, оставшихся в помещении, а также в тушении пожара. Полиция оцепила зону и начала расследование.

Согласно сценарию, огонь охватил большую часть помещения, в котором находились минимум 250 человек. На место происшествия прибыло большее количество пожарных расчётов из гарнизона муниципия Кишинёв. Экипажи спасателей не знали, что пожар инсценирован.

Учения были проведены с целью проверить готовность всех спасательных служб к подобным ситуациям. Стоит отметить, что подобные учения проводятся регулярно.